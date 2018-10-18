Умер солист группы «Нэнси»

Певец Сергей Бондаренко, сын создателя группы «Нэнси» Анатолия Бондаренко, скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 18 октября.

Причины смерти пока не раскрываются. В пресс-службе коллектива подчеркнули, что кончина Бондаренко не связана с несчастным случаем, однако отказались раскрыть подробности произошедшего.

О смерти сына в Facebook также сообщил Анатолий Бондаренко.

Сергей Бондаренко родился в 1987 году в Донецкой области Украинской ССР. Он вступил в музыкальный коллектив отца в 2007-м.

Поп-рок-группа «Нэнси» была основана Анатолием Бондаренко в 1992 году. Третий солист группы — Андрей Костенко. «Нэнси» наиболее известна по песне «Дым сигарет с ментолом». Коллектив также выпустил такие треки, как «Отель», «Чистый лист» и «Черный Кадиллак». Всего в дискографии коллектива 23 альбома.