Появились подробности смерти солиста «Нэнси»

Смерть солиста группы «Нэнси», певца Сергея Бондаренко наступила в больнице. Никто не ожидал кончины артиста, заявила его мать Елена Бондаренко «Пятому каналу».

«Все это случилось очень неожиданно», — подчеркнула женщина. Она добавила, что прощание с музыкантом состоится в субботу, 20 октября.

Гитарист группы «Нэнси» Алексей Цыплаков сообщил РБК, что смерть Бондаренко наступила в результате болезни. Он не уточнил, из-за чего именно скончался мужчина, отметив только, что это произошло «очень внезапно».

18 октября о смерти 31-летнего Сергея в соцсетях сообщил его отец, создатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко. В пресс-службе коллектива заявили, что кончина музыканта не связана с несчастным случаем.

Сергей Бондаренко стал одним из солистов «Нэнси» в 2007 году. Коллектив, основанный Алексеем Бондаренко в 1992-м, наиболее известен по песне «Дым сигарет с ментолом». Всего в дискографии группы 23 альбома.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!