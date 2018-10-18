Эрдоган заснул рядом с Додоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал во время совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном. Видео опубликовал в Twitter журналист Абдулла Бозкурт.

На записи видно, как во время выступления Додона Эрдоган закрывает глаза и опускает голову, но через несколько секунд встряхивается.

Пресс-конференция состоялась в Кишиневе, куда президент Турции впервые приехал с официальным визитом.

Во время открытия зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году большую популярность получили кадры со спящим премьер-министром Дмитрием Медведевым в первом ряду.

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