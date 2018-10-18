Российский клуб лишили еврокубков

«Рубин» лишен права выступлений в еврокубках из-за нарушений клубом правил финансового фейр-плей. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

По решению следственной палаты Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) «Рубин» исключен из следующего турнира под эгидой УЕФА, в который он пробьется по результатам выступлений в национальном чемпионате.

Отмечается, что «Рубин» может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.

После десяти туров Российской премьер-лиги «Рубин» занимает пятую строчку турнирной таблицы. В последний раз казанцы выступали в еврокубках в сезоне-2015/2016. Тогда российский клуб не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.

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