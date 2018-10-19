Дрессировщик свалился в пруд с крокодилами во время шоу

Дрессировщик крокодилов свалился в бассейн с рептилиями во время публичного выступления в Китае и остался жив. Об этом сообщает издание The Daily Express.

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На видео, снятом очевидцем, один из участников представления пытается засунуть в пасть крокодилу желтый воздушный шарик. Двое других стоят позади него возле бассейна.

Неожиданно один из них оступился и упал в воду. Зрители в ужасе ахнули, все выступающие бросились в сторону, а сам упавший с поразительной скоростью выпрыгнул на сцену. Неподвижным оставался только крокодил.

17 октября сообщалось, что в Китае сотрудница магазина споткнулась и упала в аквариум с лимонными акулами во время кормления. Коллеги немедленно бросились на помощь девушке: два охранника нырнули в аквариум и достали ее.

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