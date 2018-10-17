Китаянка упала в аквариум с голодными акулами и выжила

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В Китае сотрудница магазина споткнулась и упала в аквариум с лимонными акулами во время кормления. На видео инцидента обратило внимание издание Metro.

Инцидент произошел в одном из торговых центров города Цзясин, провинция Чжэцзян на востоке страны. Опаздывающая на собрание персонала сотрудница бежала по стеклянному мосту над аквариумом с акулами и не заметила, что его крышка была открыта. Она споткнулась об нее и провалилась в воду во время кормления хищных рыб.

Коллеги немедленно бросились к девушке на помощь: два охранника нырнули в аквариум и достали ее. В ходе происшествия она не пострадала.

Представитель торгового центра сообщает, что инцидент произошел утром, до открытия торгового центра для посетителей. Вход на мостик всегда перекрывают на время кормления, но сотрудница сильно опаздывала и решила срезать путь, несмотря на ограждение.

Лимонные акулы могут достигать до трех с половиной метров в длину. Обычно они охотятся на рыб, моллюсков и птиц, но могут быть потенциально опасны для человека.

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