Автор «Синего тумана» и «Не сыпь мне соль на рану» госпитализирован

Эстрадный певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Изначальной причиной госпитализации был назван инсульт, передает телеканал «360». Эту информацию опроверг директор певца Сергей Карпов, сославшись на слова супруги исполнителя. «С Добрыниным все нормально, все хорошо. Никакого инсульта нет, все нормально. Он немножко приболел», — пояснил он.

В ноябре 2017 года Добрынин признался, что устал от концертной деятельности.

Народному артисту России Вячеславу Добрынину 72 года. Он лауреат таких премий, как «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». Добрынин начинал карьеру как композитор, позже стал исполнять свои песни. В его дискографии более 35 альбомов. Среди наиболее известных его песен — «Не сыпь мне соль на рану», «Ты разбила мне сердце» и «Синий туман».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!