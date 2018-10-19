Союзники Асада поубивали друг друга ради добычи

В сирийском городе Алеппо произошли столкновения между бойцами поддерживаемых Ираном вооруженных группировок и проправительственной военизированной группы «Шабиха». Об этом сообщает турецкий новостной портал Haber7.

По его информации, в результате 85 человек были убиты, 110 оказались ранены. Издание отмечает, что правительственные войска не вмешивались в происходящее.

Сообщается, что конфликт произошел из-за «добычи»: стороны не смогли спокойно поделить территорию и награбленное. «Шабиха», состоящие из мусульман-алавитов, а также иранские группы пришли в регион после того, как его покинула «Сирийская свободная армия» (ССА) — одно из крупнейших объединений вооруженных группировок. Она контролировала 65 процентов территории Алеппо в течение пяти лет.

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Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил.

Провинция Идлиб осталась последней в Сирии, контролируемой незаконными вооруженными формированиями. В настоящее время там находятся как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

Алеппо был полностью освобожден от повстанцев в декабре 2016 года.

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