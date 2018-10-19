Десятки кошельков с документами и кредитками засорили трубу

Водосток в филиппинском городе Батангас оказался засорен десятками выброшенных бумажников. Об этом сообщает AsiaOne.

Когда рабочие извлекли их из трубы, оказалось, что они не пусты. В некоторых бумажниках обнаружились удостоверения личности и кредитные карты, отсутствовали только наличные деньги. Находку сдали в правоохранительные органы.

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Офицер полиции Марио Дэвид (Mario David), расследующий происшествие, винит воров-карманников, которые забирают деньги и выбрасывают ненужные им документы. Скорее всего, они долгое время использовали водосток, чтобы избавляться от краденого. Об этом свидетельствует глубина, на которой находились некоторые бумажники.

В конце 2017 года сообщалось, что в старинном коллекторе под одной из центральных улиц Лондона нашли огромный жировой «айсберг» из застывшего масла, слипшихся салфеток, подгузников и другого мусора. Его длина составляла 250 метров, а вес — 130 тонн.

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