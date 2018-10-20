Актер из «Игры престолов» намекнул на судьбу своего персонажа

Актер Питер Динклейдж намекнул на смерть своего персонажа Тириона Ланнистера в восьмом сезоне «Игры престолов». Об этом он упомянул в своем интервью изданию Vulture.

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«Я чувствую себя очень, очень — я пытаюсь найти правильное слово. Думаю, его истории придумали хорошую концовку. Что бы там ни было, смерть может быть отличным выходом», — сказал Динклейдж, отвечая на вопрос о своем отношении к роли его героя в конце сезона.

Актер добавил, что последний съемочный день сериала был «печален, но прекрасен». Он отметил, что в тот день на площадку приехало много людей, с которыми он работал с самого начала шоу. «Я в свою очередь тоже пытался попрощаться со всеми коллегами, когда они завершали работу. Это было действительно тяжело», — добавил Динклейдж.

Ранее автор «Игры престолов», американский писатель Джордж Мартин объяснил постоянные убийства главных героев. По его словам, это держит человека в постоянном напряжении и ожидании новой смерти. Он отметил, что на это его вдохновил автор «Властелина колец» Джон Рональд Руэл Толкин.

Восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года.

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