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Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки

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Самолет компании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из Омска в Москву, не смог совершить взлет. Как сообщает ТАСС, это произошло из-за попавших в двигатель птиц.

«Рейс №388 авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщением Омск — Домодедово не смог вылететь к месту назначения, так как на взлете при рулении в двигатель самолета попали две куропатки», — рассказала старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

На борту было 157 пассажиров, которым, согласно правилам, предоставили напитки и горячее питание. Информация о пострадавших не поступала. Запасной самолет планируется отправить в 10:00 по московскому времени.

Похожий случай произошел в середине июля в Турции. Тогда попавшая в двигатель птица помешала вылету самолета, на борту которого находились 500 человек.

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