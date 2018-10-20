Звезда украинского телешоу погибла в аварии

В Киевской области произошла авария: на трассе Киев — Чоп возле села Милая автобус столкнулся с грузовиком. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной полиции.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. «В автобусе находились 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу», — уточнили в полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным телеканала 24tv.ua, погибшая — 41-летняя актриса украинской юмористической программы «Дизель Шоу» Марина Поплавская.

Позднее представители шоу подтвердили информацию о гибели Поплавской. «Марина Поплавская сегодня погибла в результате ДТП по дороге из Львова в Киев», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook. Еще несколько артистов пострадали. «Яна Глущенко и Егор Крутоголов госпитализированы без угрозы для жизни. Остальные актеры доставлены в Киев, их здоровью ничего не угрожает», — добавили представители шоу.

«Дизель Шоу» — юмористическая передача, выходящая в эфир с 2015 года на украинском телеканале ICTV.

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