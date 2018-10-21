Жуткий рассказ о спиритическом сеансе перепугал пользователей сети

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Американец Маркус Хичкок (Marcus Hitchcock) из Атланты рассказал, как в детстве с двоюродным братом с помощью спиритической доски пытался вызвать дух рэпера Тупака, но вместо этого, как он считает, вызвал настоящего Сатану. Тред, описывающий его мистический опыт, стал вирусным в Twitter.

Спиритическая доска досталась ему от тети, которая погибла в 2005 году в результате разрушительного урагана «Катрина» в Новом Орлеане. После инсульта она передвигалась в инвалидном кресле и не смогла самостоятельно выбраться из затопленного подвала. По воспоминанию Хичкока, его тетя была не совсем обычным и не самым приятным человеком. Она жила обособленно в другом штате, держала антикварную лавку, где в подвальном помещении было много черепов и свечей. Женщина была злой, побивала племянников и сыпала в их адрес проклятиями. Окружающие полагали, что она колдунья.

После смерти женщины отец Маркуса отправился в Новый Орлеан разобрать завалы и похоронить сестру. Он привез домой несколько трофеев, одним из них оказалась доска «уиджа», которую любители магии используют для контакта с духами умерших. Дети решили опробовать доску в доме дяди Маркуса. Они дождались, пока мужчина уйдет работать в ночную смену, ознакомились с прилагавшейся к доске инструкцией и решили поинтересоваться, где находится Тупак Шакур, погибший в 1996 году. Но доска не реагировала, тогда дети решили призвать умершую тетю Маркуса, чтобы она объяснила, что они делают не так. В этот момент во всем доме погас свет и раздался громкий стук в дверь. Брат Маркуса предположил, что стучал ледогенератор, однако без электричества этот прибор не работает. Хичкок подошел к двери и спросил, кто там, но стук прекратился.

В темноте ребенок решил найти свой телефон, оставленный на кухне. Забрав его, он побежал обратно в комнату, где встретил перепуганного брата. Тот указывал на окно, к которому прижималось чье-то лицо. Неизвестный царапал стекло, приговаривая «я… вас… вижу». Незнакомец пробил стекло, и дети переметнулись в другую комнату. Они заперлись в шкафу, но обнаружили, что окно в этой спальне оказалось открытым. Маркус выбрался из шкафа, вооружился снятой со стены винтовкой, и принялся спешно закрывать окно, но вдруг увидел на поле, куда оно выходило, человеческую фигуру. Он посветил в ее сторону раздобытым фонариком. «Но прежде чем я смог разглядеть, кто же там, оно побежало к дому. А окно все еще не закрывалось», — уверяет Маркус. Он попытался отстреливаться, но ружье не сработало, и дети ринулись в гостиную.

Когда Маркус смирился с неминуемой смертью, к дому подъехал сосед, который хотел выяснить у его дяди, почему во всей округе погас свет. Жена соседа вызвала полицию, и детей доставили в пожарную часть. Хичкок отмечает, что до приезда полиции он заметил, что окно, которое он никак не мог запереть, оказалось закрыто. А на окне, в которое ломился неизвестный, не было никаких признаков взлома. Кроме того, дом был полон воды (возможно, из-за разморозившегося ледогенератора). На следующий день выяснилось, что ружье, из которого пытался выстрелить Маркус, было полностью заряжено.

Часть пользователей не поверила в рассказ американца, однако многие отмечали, что по-настоящему пугались, читая его тред. «Ты заставил меня в моем доме перепугаться и выключить свет. Господи», — написал микроблогер nine3six.com.

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