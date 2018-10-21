Умер сорвавший ядерные планы Гитлера диверсант

Руководитель операции «Ганнерсайд» во время Второй мировой войны норвежец Йоахим Реннеберг скончался в возрасте 99 лет. О смерти диверсанта сообщает Reuters.

В 1943 году Реннеберг возглавил диверсию с целью уничтожения производства тяжелой воды на гидроэлектростанции Веморк в Норвегии. Ее разработка имела важное значение для последующего развития атомных бомб. Норвежцу было всего 23 года, когда его назначили руководить операцией.

Норвежские власти назвали Реннеберга «лидером смелого рейда, который должен был сорвать ядерные амбиции нацистской Германии». Хотя историки сомневаются в том, что Третий Рейх мог произвести ядерное оружие в это время, они также признают, что в 1943 году определить риски было сложно, добавляет агентство.

Операция «Ганнерсайд» была второй попыткой атаковать Веморк. Первая не удалась: из-за сложных погодных условий часть диверсантов при высадке разбилась о скалы, другую захватило в плен гестапо. Во второй раз военные справились с задачей. После диверсии завод не восстанавливали, оставшуюся воду вывезли в Германию.

Реннеберг родился в 1919 году в норвежском городе Олесунн. После немецкого вторжения в Норвегию в 1940 году он бежал в Великобританию, а там получил военную подготовку и был назначен для исполнения миссии в Веморке. После победы союзников он стал радиорепортером.

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