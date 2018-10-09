Родственник Гитлера заговорил

Один из последних оставшихся в живых мужчин-родственников Адольфа Гитлера впервые за несколько десятилетий пообщался с журналистами. Александер Стюарт-Хьюстон — внучатый племянник фюрера Третьего рейха — поговорил с сотрудниками немецкого издания Bild, передает Mirror.

Мужчина рассказал о своем отношении к президенту США Дональду Трампу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

«Трамп — последний человек, которым я бы мог восхищаться. Он определенно не из моих любимчиков», — сказал он. Стюарт-Хьюстон пояснил, что с заявлениями американского лидера зачастую все нормально и раздражают именно его манеры. «Ну, и мне просто не нравятся лжецы», — добавил мужчина.

В то же время он заявил, что если бы мог, то голосовал бы за Меркель как за человека, который работает лучше всех. «Мне она нравится. Она хороша и смотрится умной и достойной», — отметил Александер. По его словам, канцлер делает то, что должна, чтобы справиться с мигрантским кризисом.

В настоящее время Александер проживает на южном берегу Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк. Мужчине 68 лет, он считается старейшим из оставшихся в живых родственников Гитлера. У него также есть братья Брайан и Луис. Все трое отказывали СМИ в интервью с тех пор, как пресса нашла их.

Отцом Александера был Уильям Патрик Гитлер, сын сводного брата Адольфа — Алоиса. Племянник фюрера перебрался в США и служил в Военно-морских силах, сражаясь против сил дяди. После войны семья сначала изменила фамилию на Гиллер, а затем уже стала Стюарт-Хьюстон.

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