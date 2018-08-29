Пекарню в Амстердаме пристыдили за название в честь юной жертвы Холокоста

Кондитерская в Амстердаме Anne & Frank подверглась критике в Twitter за неудачный выбор названия и была вынуждена его сменить. Об этом стало известно The Independent.

Фото: @DrukkeToestand

Название пекарни отсылает к имени Анны Франк, ставшей символом страдания еврейского народа во время Холокоста. Владелец заведения Роберто признался, что выбрал такое название из-за близкого расположения магазина к дому Анны Франк в Амстердаме, в котором сейчас открыт ее музей. «Мне показалось, что это милое название. Анна Франк — героиня, в том числе и для меня», — признался собственник одноименной кондитерской.

Однако «красивое» название булочной пришлось по вкусу далеко не всем. Многие раскритиковали владельца Anne & Frank за бестактную связь кондитерской с именем юной жертвы нацизма. «Даже если бы хозяев заведения звали Анна и Франк, менее шокирующим этот факт не стал бы», — написал в Twitter пользователь Drukke Toestand.

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Анна Франк — еврейская девочка, скрывавшаяся вместе с семьей в Нидерландах после прихода Гитлера к власти. Она вошла в историю благодаря дневнику, в котором обличала нацизм и воплотила страдания миллионов людей, связанных с Холокостом. Анна Франк умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году в возрасте 15 лет.

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