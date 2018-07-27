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Блокадники решили не расстраивать немцев и спрятали фотографии жертв холокоста

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В Санкт-Петербурге члены организации «Жители блокадного Ленинграда» убрали из подъезда выставку Интерьерного театра, посвященную 104-летию со дня рождения Януша Корчака. Об этом сообщает «Фонтанка».

Театр и организация располагаются в одном доме на Невском проспекте, но на разных этажах. По словам главного художника Марка Борнштейна, в фойе были вывешены несколько десятков фотографий, посвященных Корчаку и варшавскому гетто, и декорации к спектаклю. «В среду днем блокадники демонтировали фотографии и декорации. У нас как раз репетиция была», — уточнил он.

Петербургский депутат Борис Вишневский рассказал, что в организации свои действия объяснили предстоящим визитом к блокадникам немецкой делегации, которую они ждали в гости. «Чтобы не обидеть немцев напоминанием о Корчаке», — написал он на своей странице в Facebbok.

Вернуть экспозицию «Жители блокадного Ленинграда» согласились после обращения в полицию. «Вы сами-то эту выставку видели? Там висели коробки как будто мятые, на них чем-то прикреплены фотографии. Я знаю, кто такой Корчак, знаю, что он пошел на смерть за детей. Но там даже надписи не было, чему это все посвящено. Откуда мы знаем, чье это? Почему никто нас не поставил в известность, что будет выставка?» — поинтересовалась председатель организации Елена Тихомирова.

Она добавила, что о выставке их никто не предупредил, поэтому они решили, что это провокация. «А вообще, сами виноваты. Вот если бы в коммунальной квартире так повесили что-то и не предупредили. Нельзя же так, не по-соседски», — резюмировала Тихомирова.

Януш Корчак — польский педагог, врач, писатель и общественный деятель. Во время Второй мировой войны он руководил «Домом сирот» для еврейских детей в Варшаве, оккупированной немцами в 1939 году. При ликвидации варшавского гетто он отказался от предложенной свободы и вместе со своими воспитанниками погиб в газовой камере в концентрационном лагере Треблинка как и другие жертвы холокоста.

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