Нурмагомедов оказался невезучим

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выразил симпатии трем спортивным клубам, и все они потерпели поражение. Результаты матчей размещены на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) и на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Нурмагомедов 21 октября поддержал петербургский СКА перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. «Вперед, СКА. Мужики, покажите характер и дисциплину. Победа не заставит ждать», — написал спортсмен в Instagram-аккаунте. СКА проиграл 1:2 в серии буллитов.

Ранее 21 октября дагестанский боец посетил матч 11-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом». «Сегодня буду болеть за «Спартак», — ответил Нурмагомедов на вопрос корреспондента Sport24. Матч завершился победой тульской команды со счетом 2:3.

19 октября спортсмен пожелал удачи махачкалинскому «Анжи» в матче 11-го тура РПЛ против московского ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев со счетом 2:0.

7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Спортсмен вынудил сдаться ирландца Конора Макгрегора, добившись 27-й победы в профессиональной карьере.

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