Российскую экономику спасла нефть

Рост цен на нефть в первой половине 2018 года обеспечил увеличение прибыли российских компаний, подсчитали специалисты Центра развития Высшей школы экономики, выдержки из доклада которого приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». На подорожавшее топливо пришлась половина общего прироста нефинансового сектора.

По подсчетам экономистов, общий рост сальдированной прибыли (за вычетом убытков) нефинансовых компаний с января по июнь составил два триллиона рублей. Из них триллион — результат подорожания нефти. За первое полугодие цена барреля марки Brent выросла с 68,9 до 79,2 доллара.

Если брать в расчет всю экономику, включая финансовый сектор, сальдированная прибыль составила 7,6 триллиона рублей, что на 34,7 процента больше аналогичного результата в 2017 году. По мнению экспертов, кроме нефти, этому способствовал еще один фактор — эффект низкой базы прошлых лет: в первой половине 2017-го сальдированная прибыль упала на 6,7 процента.

При этом прибыль самих нефтегазовых компаний сформировалась не только за счет выросших цен, но и благодаря внереализационным доходам, таким как курсовая разница и участие в уставном капитале других компаний.

Опрошенные авторами доклада экономисты констатировали, что российская экономика по-прежнему зависит от цен на нефть, а добывающий сектор остается главным драйвером промышленности.

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