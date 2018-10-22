Особые экономические зоны признали неэффективными

Счетная палата проанализировала работу особых экономических зон (ОЭЗ) и решила, что этот механизм остается неэффективным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы ведомства.

По оценке Счетной палаты, власти не принимают достаточно мер, чтобы ОЭЗ заработали, помимо этого, отсутствует единый механизм создания ОЭЗ. Из-за отсутствия документа стратегического планирования, как указывает аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов, бюджетные средства нередко используются без достижения требуемого результата.

В 2010-2017 годах досрочно закрыли 11 ОЭЗ, на финансирование которых было потрачено 4,5 миллиарда рублей. На 1 января 2018 года строительство объектов инфраструктуры для всех ОЭЗ оценивалось в 491,9 миллиарда рублей. Из них 254 миллиарда рублей должны поступить из федерального бюджета. Где планируется изыскать оставшиеся 197,8 миллиарда рублей, аудиторы определить не смогли.

В Счетной палате указали на ненадлежащее исполнение Минэкономразвития и органами исполнительной власти регионов своих обязанностей по управлению ОЭЗ. Отмечается, что объектам инфраструктуры не обеспечили необходимую загрузку.

Всего по соотношению дотаций из федерального бюджета и общего объема привлеченных инвестиций признали неэффективными 10 действующих ОЭЗ. Среди них туристические и рекреационные кластеры «Бирюзовая Катунь» и «Байкальская гавань», портовая экономическая зона «Ульяновск», ориентированная на авиастроение, промышленно-производственная зона «Моглино», где, в частности, планировалось запустить производство аппаратуры для майнинга криптовалюты, туристический кластер под управлением акционерного общества «Курорты Северного Кавказа». На них государство выделило 55,1 миллиарда рублей, объем привлеченных инвестиций составил лишь 7,6 миллиарда рублей.

Особые экономические зоны были созданы в 2005 году. ​По состоянию на 1 января 2016 года в России действовали 33 подобных зоны в 30 субъектах. В настоящее время осталось 25 ОЭЗ в 21 регионе.

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