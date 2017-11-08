Особая экономическая зона в подмосковной Дубне признана лучшей в России

Особая экономическая зона «Дубна» заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России, который был составлен Ассоциацией кластеров и технопарков. Об этом «Ленте.ру» в среду, 8 ноября, рассказали в Министерстве инвестиций и инноваций Московской области.

Также в топ-10 вошли еще две подмосковные ОЭЗ: особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Исток» во Фрязине и «Ступино Квадрат» в Ступине. «Только в 2017 году на строительные площадки вышли 16 компаний, а пять заводов до конца года должны быть сданы в эксплуатацию. Подобная активность инвесторов свидетельствует об эффективности такого инструмента как особая экономическая зона», — заявил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он уточнил, что в «Дубне» свои проекты в области медицины, биотехнологий и IT-технологий реализуют более 130 резидентов.

По данным ведомства, при составлении рейтинга учитывалось количество резидентов, объем осуществленных инвестиций, наличие льгот и преференций для инвесторов, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ в интернете.

«Это первый за 12 лет функционирования ОЭЗ рейтинг, позволяющий российским и международным инвесторам подобрать наиболее инвестиционно привлекательные площадки», — подчеркнула заместитель директора департамента регионального развития Эльмира Ахмеева.

19 июня председатель комитета Восточной Европы Торговой палаты Гамбурга, глава Medicatus Holding AG Мирко Новак во время подмосковного роуд-шоу заявил, что Московская область поднялась на 12 позиций в международным инвестиционном рейтинге за счет ОЭЗ, работающих в регионе.

