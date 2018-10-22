Затопление Т-90 попало на видео

РИА Новый День / YouTube

«Уралвагонзавод» испытал танк Т-90 на герметичность и утопил его в бассейне. Ролик с тестами опубликован на YouTube.

Отмечается, что для погружения был выбран случайный танк из партии. На глубине пять метров он провел 20 минут.

Во время испытаний трое специалистов проверяют танк на наличие течей. Испытания считаются пройденными, если за это время в танк налилось не более 100 литров воды. Из «затопленного» на полигоне Т-90 вытекло около полулитра воды.

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