Убивший людей и разнесший перрон поезд попал на видео

Момент крушения поезда, убившего по меньшей мере 18 человек на Тайване, попал на видео. Как сообщает «Би-би-си», пострадали как минимум 187 человек.

Инцидент произошел в округе Илань на севере острова в воскресенье, 21 октября. Всего с рельсов сошло восемь вагонов. В поезде в этот момент находились 366 человек. Как отмечает телеканал, это самая крупная железнодорожная катастрофа на Тайване за 27 лет. Среди погибших по меньшей мере три ребенка. Не исключается наличие пропавших без вести, на месте работают спасатели. По сообщению AFP, они продолжали извлекать тела погибших из-под завалов вечером в воскресенье.

Согласно заявлению гендиректора Администрации железных дорог Тайваня, состав пробыл в эксплуатации всего шесть лет и был в хорошем состоянии. Причина схода с рельсов выясняется. Очевидцы сообщили, что перед крушением слышали хлопок и видели дым.

На место трагедии прибыла лидер республики Цай Инвэнь и высказала соболезнования семьям погибших и пострадавших. По словам политика, она потребовала как можно скорее провести расследование и выяснить причину произошедшего.

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