Поезд раздавил полсотни веселящихся индийцев

Пассажирский поезд на полном ходу въехал в толпу индийцев в городе Амритсар (юго-восточный штат Пенджаб). По предварительным данным полиции, погибли более 50 человек. Об этом сообщает ANI на своей странице в Twitter.

«Мы эвакуируем людей, пострадавших отправляют в больницы», — заявил представить правоохранительных органов. Как отмечает FirstPost, поиск жертв осложняет отсутствие фонарей у спасателей: для поиска людей приходится использовать телефоны.

По данным издания, люди, стоя на железнодорожных путях, следили за сжиганием чучела Раваны: оно символизирует зло, которое есть в каждом человеке. Мероприятие проходило во время празднования Дашары — индуистского фестиваля, символизирующего победу добра над злом.

Очевидцы сообщили, что приближающийся поезд было невозможно услышать из-за треска огня, шедшего от огромного чучела. Указывается, что состав следовал в Амритсар из города Джаландхар, при этом путь был закрыт для проезда. По некоторым данным, инцидент могли спровоцировать сразу два поезда, ехавших навстречу друг другу.

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