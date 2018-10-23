Появились подробности поножовщины россиян в Антарктиде

Поножовщина на российской научной станции «Беллинсгаузен», которая расположена на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, произошла в ходе бытовой ссоры. Об этом во вторник, 23 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это была бытовая ссора в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый, ранивший своего коллегу, сам сдался начальнику станции и признал свою вину. Позже он сам купил билет на самолет и прилетел в Санкт-Петербург, где его встретили стражи порядка. Сопровождение не потребовалось», — сказал он.

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Источник отметил, что начальник научной полярной станции обладает всеми полномочиями органов госвласти, в том числе органа дознания. Юридически в случае совершения преступлений на станции именно начальник проводит первоначальные следственные действия и задерживает подозреваемого.

«Начальник в случае оказания сопротивления подозреваемым имеет право применять огнестрельное оружие. Позже в сопровождении сотрудников станции начальник доставляет задержанного на борт самолета, где того встречают сотрудники российской транспортной полиции», — отметил источник.

В объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга «Ленте.ру» сообщили, что Сергей Савицкий, обвиняемый в покушении на убийство на станции «Беллинсгаузен», отправлен под домашний арест на 1 месяц 19 суток, до 8 декабря.

«Как полагает следствие, 9 октября, находясь в помещении столовой (...) станции "Беллинсгаузен", (...), с целью убийства Б., используя в качестве оружия нож, Савицкий умышленно нанес Б. не менее 1 удара в область расположения жизненно-важных органов — туловище, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение грудной клетки», — рассказали в пресс-службе.

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