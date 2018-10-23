Россияне устроили поножовщину на научной станции в Антарктиде

На российской научной станции «Беллинсгаузен», которая расположена на острове Кинг-Джордж в Антарктиде, двое петербуржцев устроили ссору, которая переросла в поножовщину. Об этом в вторник, 23 октября, сообщают «Невские новости».

«Инженер "Арктического и Антарктического научно-исследовательского института" поссорился со сварщиком и нанес последнему ножевое ранение», — говорится в сообщении.

Неизвестно, из-за чего произошел конфликт, однако пострадавшего пришлось срочно эвакуировать в одну из больниц Чили — эта страна находится ближе всего к станции. Медики оценивают состояние раненного как тяжелое.

Подозреваемый инженер уже доставлен в Санкт-Петербург. По прибытии в Пулково его задержали сотрудники полиции, также следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

23 декабря 2015 года сообщалось, что на стройке Минобороны России в Арктике с помощью взрывпакета был убит белый медведь.

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