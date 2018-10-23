Бобр обрушил дерево на яхту с людьми

Пара из Германии едва не погибла из-за бобра, который повалил дерево на их яхту, передает во вторник, 23 октября, The Independent.

Пара путешествовала на севере Германии по реке Эльде, когда на них упал 20-метровый ствол, погрызенный бобром. Отдыхающих практически выбросило за борт, но они не пострадали. Основной ущерб был нанесен судну, на его ремонт хозяевам придется потратить несколько тысяч евро.

«Им повезло, что яхта сделана из металла, и они даже смогли продолжить свое путешествие», — цитирует издание пресс-секретаря местной полиции.

Евразийский бобр является крупнейшим грызуном в Европе. Его вес может достигать порядка 30 килограммов.

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