Бюстгальтер из ежей разъярил защитников животных

Политики и защитники животных взбунтовались против бюстгальтера из ежей, представленного в музее «Эрарта» в Петербурге. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Депутата Госдумы Виталия Милонова возмутил экспонат «Дивы в эпицентре» в виде бюстгальтера из чучел ежей и драгоценных камней. Автор своеобразной работы, которая представлена на выставке «Вау-Мода!» с октября 2018 года, — новозеландский таксидермист Клэр Терд.

Милонов обвинил организаторов выставки в пропаганде насилия над животными и назвал экспонат «уродством и дикостью».

Защитники животных поддержали политика.

«Это не искусство, это какой-то психоз! Человеку, который такое придумал, место в психиатрической лечебнице! Полный беспредел!» — рассердилась председатель благотворительной организации «Право на жизнь» Светлана Лось.

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Однако сотрудники музея «Эрарта» заявили, что Терд вложил в свое творение иной смысл. По их словам, новозеландец украсил костюм шкурами ежей, которые умерли ранее под колесами автомобилей. Таким образом, он решил сохранить память о трагедии и храбрости ежей.

Также отмечается, что подвергшийся критике экспонат занял первое место в дизайнерском конкурсе World of WearableArt в номинации «Экстравагантные бюстгальтеры».

В августе строитель Владимир Аммосов из Якутии выставил на продажу единственную в мире шапку из шерсти мамонта за 10 тысяч долларов. Подлинность шерсти подтвердил директор Музея мамонта Семен Григорьев.

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