Китайцы принялись повторять за российскими богачами и «упали» в нищету

Китайские пользователи сети решили повторить старый российский флешмоб с падением в роскошь, однако интерпретировали его по-своему. Об этом сообщает Abacus News.

Необычный челлендж запустили российские знаменитости летом 2018 года. Они выкладывали фотографии, на которых было запечатлено их падение лицом вниз. У зрителей должно было создаться ощущение, что лежащий на земле человек выронил все свои драгоценности и покупки и таким образом ненавязчиво похвастался своим состоянием. Кроме того, имело значение и место падения: это мог быть частный самолет или яхта.

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Спустя несколько месяцев флешмоб добрался и до Китая. Однако местные жители решили пародировать поведение российских богачей: вместо роскошных предметов они раскладывали вокруг себя различные безделушки. Например, один из участников челленджа «упал» в окружении веников, швабр и чистящих средств.

Фото: Weibo 1 /2

Еще одна китаянка — сотрудница аэропорта — «упала» рядом с кучей бутылок и дезодорантов, которые конфисковала во время работы.

По данным журналистов, страница флешмоба в китайской соцсети Weibo набрала более двух миллиардов просмотров. Некоторых участников челленджа даже оштрафовали, так как они остановили машину на пешеходном переходе, чтобы «упасть» там и разложить вокруг свои вещи.

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