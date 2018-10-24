Китайцы принялись повторять за российскими богачами и «упали» в нищету

Китайские пользователи сети решили повторить старый российский флешмоб с падением в роскошь, однако интерпретировали его по-своему. Об этом сообщает Abacus News.
Необычный челлендж запустили российские знаменитости летом 2018 года. Они выкладывали фотографии, на которых было запечатлено их падение лицом вниз. У зрителей должно было создаться ощущение, что лежащий на земле человек выронил все свои драгоценности и покупки и таким образом ненавязчиво похвастался своим состоянием. Кроме того, имело значение и место падения: это мог быть частный самолет или яхта.
Спустя несколько месяцев флешмоб добрался и до Китая. Однако местные жители решили пародировать поведение российских богачей: вместо роскошных предметов они раскладывали вокруг себя различные безделушки. Например, один из участников челленджа «упал» в окружении веников, швабр и чистящих средств.
Еще одна китаянка — сотрудница аэропорта — «упала» рядом с кучей бутылок и дезодорантов, которые конфисковала во время работы.
По данным журналистов, страница флешмоба в китайской соцсети Weibo набрала более двух миллиардов просмотров. Некоторых участников челленджа даже оштрафовали, так как они остановили машину на пешеходном переходе, чтобы «упасть» там и разложить вокруг свои вещи.