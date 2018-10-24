Умер пародист Юрий Григорьев

В Москве скончался звукоподражатель Юрий Григорьев. Об этом в Facebook сообщил юморист Сергей Дроботенко.

«Сегодня не стало Юры Григорьева. Того самого человека-радиоприемника. Именно с этим номером он имел оглушительный успех на всех концертных площадках страны и мира», — написал Дроботенко.

Артисту был 81 год.

Дроботенко вспомнил курьезный случай, произошедший во время выступления Григорьева на вьетнамском языке на стадионе в Ханое. «Это очень тональный язык, как и китайский. И Юрий Алексеевич в одном слове дал неправильную тональность. Получилось вместо "дорогие друзья" — "дорогие жопы"», — вспомнил юморист, отметив, что «стадион рыдал минут пять».

Григорьев был автором программ «От веселого до смешного» и «Профессия — звукоимитатор», а также был режиссером и ведущим концертов «Ах! Анекдот, анекдот…»