Гавайи начали уходить под воду

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS) представила спутниковые снимки Восточного острова Гавайского архипелага, который оказался смыт штормовыми нагонами во время урагана «Валака». По словам ученых, подобное будет происходить чаще из-за подъема уровня моря и экстремальных погодных явлений, которые провоцируются глобальным потеплением. Об этом сообщает издание Science Alert.

Восточный остров представлял собой песчаную отмель небольшой площади, длина которой составляла около одного километра, а ширина — 120 метров. Этот участок суши являлся вторым по величине островом атолла Френч-Фригат-Шолс, который является самым крупным среди Северо-Западных островов Гавайского архипелага. Он также был частью охраняемого Национального морского памятника Папаханаумокуакеа, являющегося объектом Всемирного наследия.

По словам ученых, Восточный остров наряду с островом Терн, который также подвергся разрушительному воздействию урагана, представлял важное значение для выживания находящихся под угрозой исчезновения тюленей-монахов и зеленых морских черепах, чья численность стремительно сокращается. В настоящее время работники морского заповедника совместно со специалистами FWS и Национального управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) пытаются определить последствия урагана для местных видов и их местообитаний.

Ранее, в апреле 2018 года, сообщалось, что международная группа ученых пришла к выводу, что повышение уровня моря из-за глобального потепления грозит затопить американские военные базы и поселения, расположенные в Тихом океане, в том числе на Маршалловых Островах.

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