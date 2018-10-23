Найдено опасное последствие климатической катастрофы

Ученые Мэрилендского университета в Колледж-Парке выяснили, что глобальное потепление и увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере Земли приведет к значительному уменьшению способности лесов поглощать азот. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили данные о химическом составе листьев сотен видов растений, которые были собраны в период с 1980 по 2017 год. Оказалось, что содержание соединений азота в тканях тех растений, что росли в диких экосистемах, за это время снизилось на девять процентов. Почва лесов не обогащается азотом в тех количествах, что характерны для сельскохозяйственных угодий, поэтому в них наблюдается олиготрофикация — обеднение питательными веществами. Это, в свою очередь, снижает продукцию биомассы.

Доступ к азоту уменьшается из-за того, что растения вынуждены поглощать больше углекислого газа, содержание которого в атмосфере увеличивается. Это, в свою очередь, увеличивает потребность растения в азоте для того, чтобы поддерживать соотношение углерода и азота в клетках на оптимальном уровне. В результате возникает дефицит минеральных соединений, которые необходимы микробам, разлагающим мертвые растительные ткани.

По словам ученых, результаты работы показывают, что необходимо пересмотреть модели, согласно которым увеличение концентрации диоксида углерода в атмосфере будет смягчаться поглощением парникового газа лесными экосистемами. Кроме того, снижение доступа к азоту негативно скажется на травоядных животных, которые пострадают от дефицита минеральных веществ.

В сентябре сообщалось, что международная группа ученых пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа (допустимое количество выбрасываемого парникового газа) почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.

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