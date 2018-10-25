Песков отреагировал на новые данные об атаке дронов в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе контактов с американским коллегой Дональдом Трампом может обсудить тему атаки беспилотников на российскую базу в сирийском Хмеймиме, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 25 октября.

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков.

Материалы по теме Отметили: российскую базу в Сирии разбомбили на Новый год Что известно о погибших военных и уничтоженных самолетах

Ранее в четверг заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что беспилотниками, атаковавшими российскую военную базу Хмеймим в Сирии в январе, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8.

Минобороны России 8 января сообщило о предотвращении атаки 13 ударных беспилотников на базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Инцидент произошел в ночь на 6 января. Тогда же в военном ведомстве заявили, что технические решения, использованные в дронах, «могли быть получены только от одной из стран».

Позже представитель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи заверил, что США не причастны к случившемуся.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!