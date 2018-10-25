Американские военные сбросили броневик с самолета и промахнулись

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Американские военные случайно сбросили бронеавтомобиль Humvee с самолета примерно в миле (1,6 километра) от предполагаемой зоны высадки. Об этом сообщает Military.com. Видео опубликовано в Twitter.

Транспортник проводил испытания новой платформы десантирования тяжелой техники, отмечает издание. «Мы не знаем, что произошло, но платформа рано выпала и приземлилась в сельской местности. Никто не пострадал, ничье имущество не повреждено», — подчеркнули военные.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Проводится расследование.

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