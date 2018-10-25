Скорость сокращения российского госдолга признали рекордной

Россия заняла первое место по скорости сокращения внешнего долга (государственный долг, а также задолженность всех секторов экономики) среди сопоставимых по уровню развития стран Европы, Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает РБК со ссылкой обзор банка UBS.

Отмечается, что внешний долг страны сократился на 53 миллиарда долларов во втором и третьем кварталах 2018 года и достиг уровня 2009 года в 467 миллиардов. Таким образом, на сегодняшний день внешний долг России составляет 20,4 процента ВВП.

Как говорится в исследовании, чтобы сократить объем долга на треть с 732,7 миллиарда долларов, России понадобилось немногим более четырех лет. В то время как, например, у Венгрии на это ушло более восьми лет. UBS также проанализировал Румынию, Чехию, Польшу, Турцию и ЮАР.

Эксперты считают, что для России это лидерство скорее вынужденный шаг. «Оно обусловлено постепенным закрытием для страны рынков капитала с 2014 года, занимать стало либо очень дорого, либо невозможно в принципе», — констатировал экономист Danske Bank Владимир Миклашевский.

В самом UBS эту тенденцию к агрессивному сокращению закредитованности рассматривают в негативном ключе. В частности, указывается, что дальнейшее уменьшение долга может увеличить чистый отток капитала частного сектора, что негативно отразится на курсе рубля.

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