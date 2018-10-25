Водитель автобуса похвастался сбитыми прохожими и лишился работы

Водитель автобуса из Великобритании Чарльз Уилан (Charles Whelan) был уволен после того, как похвастался в Facebook двумя сбитыми прохожими. Об этом сообщает The Sun.

Руководители транспортной компании начали расследование после того, как Уилан опубликовал на своей странице запись с камер видеонаблюдения, на которой был запечатлен наезд автобуса на пешеходов.

«Вот что бывает, если перебегать дорогу перед автобусом, ха-ха», — написал Уилан. Брат пострадавшей в аварии женщины попросил водителя удалить кадры, а после отказа пожаловался его начальству.

В результате дисциплинарного слушания выяснилось, что водитель автобуса также смеялся в Facebook над пешеходами, которых сбил он сам.

«Я отправил их в больницу. В любом случае, я чист по старому закону», — хвастался водитель.

В итоге руководство уволило Уилана за грубые высказывания и нарушение политики компании. Он попытался подать в суд на бывших начальников из-за несправедливого увольнения, но ему отказали в иске.

Ранее подобным образом лишилась работы британский инспектор дорожного движения Зои Брант. Женщина обзывала в соцсети нарушителей придурками.

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