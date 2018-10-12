Интернет и СМИ
 
Последние новости
Смерть бравшего Грозный генерала огорчила Кадырова
Украинских рыбаков задержали в Азовском море за браконьерство
Иностранные инвесторы начали отказываться от России
Boston Dynamics научили робота паркуру
Телеканал случайно похвалил грудь принцессы в прямом эфире
Ураган приравняли к «матери всех бомб»
США потребовали у России отменить «фиктивные выборы» в ДНР и ЛНР
По делу Мамаева и Кокорина арестован еще один футболист
Гостью королевской свадьбы уличили в неуважении к невесте
Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео
Новости партнеров

Инспектор обзывала нарушителей придурками в соцсети и лишилась работы

Перейти в «Мою Ленту»

Британский инспектор дорожного движения Зои Брант (Zoe Brunt) была отстранена от работы после многочисленных комментариев о нарушителях в Facebook. Об этом сообщает The Sun.

44-летняя женщина неоднократно хвасталась, что получает полное удовлетворение от того, что выписывает штрафы владельцам неправильно припаркованных автомобилей. На своей странице в Facebook она также часто описывала подробности своей работы. В частности, называла нарушителей полными придурками и идиотами и радовалась, если они страдали от наказания.

В одном из постов Брант можно увидеть ее автомобиль, который был припаркован на двойной линии разметки. В прикрепленном сообщении она похвасталась, что может так делать, ведь ее никто не оштрафует за нарушение.

Вскоре о странице инспектора в Facebook узнало начальство из европейской организации по обслуживанию парковок APCOA. Представители службы отметили, что отстранили женщину от работы и начали внутреннее расследование.

«В APCOA работают сотрудники высшего уровня, поэтому неутешительно видеть такое поведение и комментарии в интернете», — заявили в администрации APCOA.

В итоге Брант написала, что больше не работает инспектором, а затем удалила свою страницу.

Ранее в сети распекли журналистку и Russia Today Самиру Хан (Sameera Khan), которая опубликовала на своей странице в Twitter мемы про ГУЛАГ.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘Britain’s meanest warden’ who boasted online about ticketing a nurse, a sewer worker and a ‘pr*ck in a shiny Jag’ now faces sack over her OWN parking sins
Журналистка посмеялась над ГУЛАГом и пожалела
Охранник прикинулся героем страны ради женщин и пожалел
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0211 октября

«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»

Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
13:21Сегодня

Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя

11:58Сегодня

Канье Уэста высмеяли за самый простой пароль на iPhone

20:2211 октября

Мать нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми

Интернет и СМИ00:04 6 октября

Голубой экран

Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
10:34Сегодня

Новые правила просмотра порно обойдутся британцам в миллионы

18:3611 октября

Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии

06:04Сегодня

Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей

Интернет и СМИ00:0122 сентября

«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»

Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
17:3611 октября

За россиянами следили без их ведома

13:4611 октября

В сети вычислили виновника аварии «Союза»

08:12Сегодня

Униженная адвокат рассказала о главных страхах женщин перед мужчинами

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Смерть бравшего Грозный генерала огорчила Кадырова
Социологи обновили рейтинг доверия власти
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Ураган приравняли к «матери всех бомб»
Турция решила судьбу готовившего переворот американца
Учения НАТО придвинутся к России
США заключили секретную сделку с Турцией
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
В Киеве потеряли подарки Порошенко от США
США потребовали у России отменить «фиктивные выборы» в ДНР и ЛНР
На Украине приготовились к беспорядкам из-за автокефалии
ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
Ставки по банковским вкладам выросли
Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
F-22 аварийно сел
Раскрыто количество российских Су-35
НАСА и «Роскосмос» допустили консервацию МКС
Вышла новая часть Call of Duty
Все материалы
Спорт
Орел взлетел
Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
Усейн Болт забил первый гол в футбольной карьере
Самедов поддержал Кокорина и Мамаева
Кадыров одарил Нурмагомедова
Стали известны условия содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Нурмагомедова и Макгрегора отстранили от боев
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
Все материалы
Культура
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
Пореченков пострадал за Крым и Донбасс
С Вайнштейна сняли одно обвинение
Убивший себя в СИЗО актер из «Глухаря» оставил послание
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Мать нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей
За россиянами следили без их ведома
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гостью королевской свадьбы уличили в неуважении к невесте
Остатки испорченной картины Бэнкси принесли владельцу неожиданную пользу
Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Названы лучшие места для путешественников-одиночек
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Назван самый дорогой город для путешественников
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Подруги устроили откровенные танцы на похоронах ради души умершей
Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил
Повальное увлечение «эликсиром молодости» принесло ослам смерть
Американскую модель застрелили за рулем
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Крутой замес
Россияне пытаются воссоздать квартиры из своего детства. Но лишь все портят
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Одну из крупнейших баз недвижимости уличили в шапкозакидательстве
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы