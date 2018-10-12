Инспектор обзывала нарушителей придурками в соцсети и лишилась работы

Британский инспектор дорожного движения Зои Брант (Zoe Brunt) была отстранена от работы после многочисленных комментариев о нарушителях в Facebook. Об этом сообщает The Sun.

44-летняя женщина неоднократно хвасталась, что получает полное удовлетворение от того, что выписывает штрафы владельцам неправильно припаркованных автомобилей. На своей странице в Facebook она также часто описывала подробности своей работы. В частности, называла нарушителей полными придурками и идиотами и радовалась, если они страдали от наказания.

В одном из постов Брант можно увидеть ее автомобиль, который был припаркован на двойной линии разметки. В прикрепленном сообщении она похвасталась, что может так делать, ведь ее никто не оштрафует за нарушение.

Вскоре о странице инспектора в Facebook узнало начальство из европейской организации по обслуживанию парковок APCOA. Представители службы отметили, что отстранили женщину от работы и начали внутреннее расследование.

«В APCOA работают сотрудники высшего уровня, поэтому неутешительно видеть такое поведение и комментарии в интернете», — заявили в администрации APCOA.

В итоге Брант написала, что больше не работает инспектором, а затем удалила свою страницу.

Ранее в сети распекли журналистку и Russia Today Самиру Хан (Sameera Khan), которая опубликовала на своей странице в Twitter мемы про ГУЛАГ.

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