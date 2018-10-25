KidZania превратится в мексиканский город

С 27 октября по 5 ноября в детском парке KidZania в ТЦ «Авиапарк» пройдет празднование Хэллоуина в стиле латиноамериканского праздника Calavera Fiesta. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 25 октября.

Обычную программу развлекательного парка дополнят конкурс маскарадных костюмов с призами за лучшее решение, аквагрим в мексиканском стиле, интеллектуальные игры, латиноамериканские танцы, мастер-классы по изготовлению поделок и карнавальный парад. Гостей мероприятия ждут подарки от постоянных резидентов KidZania: BIC, «Альфа-Банк», Colgate, Kinder,Mission, Snazaroo.

Фото: пресс-служба KidZania 1 /2

KidZania — игровой детский парк в стиле реалистичной «страны», в которой ребенок может представить себя в разных профессиональных ролях (пожарного, продавца, врача, водителя), развить свои таланты, получить практические навыки и знания об окружающем мире. Площадь парка в тороговом центре «Авиапарк» составляет около 10 тысяч квадратных метров.

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