Suitsupply открылся на Большой Дмитровке

Европейский бренд мужской одежды и аксессуаров Suitsupply открыл свой третий по счету магазин в России. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 19 октября.

В новом магазине, помимо коллекции классической одежды бренд представит осенне-зимнюю коллекцию одежды в стиле casual: куртки-бомберы и пальто, рубашки разного покроя, включая спортивный, галстуки, обувь, сумки и другие аксессуары. Любой элемент коллекции Suitsupply можно будет подогнать по фигуре: такие заявки выполняют собственные портные бренда.

Бренд Suitsupply основан в 2000 году бизнесменом Фокке де Йонгом (Fokke de Jong). В настоящее время монобрендовые магазины открыты в крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Лондон, Амстердам, Нью-Йорк, Торонто, Шанхай, Сингапур, Гонконг и Москву. Также клиентам доступна система заказов через онлайн-магазин. Компания Suitsupply не раз использовала в своих рекламных кампаниях провокационные фото. Так, в новой рекламной кампании сезона осень-зима 2018 героями съемки стали мужчины в классических костюмах марки во время занятий различными религиозными практиками.

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