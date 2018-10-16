Paul Smith открылся в Поволжье

Британский бренд Paul Smith открыл первый в своей истории бутик в Поволжье, в городе Самаре. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 октября.

Площадь нового магазина, разместившегося в галерее Bosco di Ciliegi, составляет около 165 квадратных метров. В отделке интерьера использовано натуральное дерево. Основной сдержанный тон, светло-бежевый, разбавлен яркими цветовыми акцентами: красными, желтыми, оранжевыми и изумрудными тонами на перекрытиях и мебели.

Фото: Paul Smith 1 /5

В честь открытия первого бутика Paul Smith в Самаре прошел вечерний прием в так называемом Доме со слонами, или особняке Головкина, — известном самарском памятнике архитектуры. Гостям предложили принять участие в иммерсивном спектакле с профессиональными актерами, а затем перед ними выступила инди-поп-группа On-the-Go с симфоническим оркестром и диджей Poko Cox.

Пол Смит — британский модельер. Открыл свой первый магазин мужской одежды в Ноттингеме в 1970 году. В 1998 году вышла первая женская коллекция Paul Smith, позже — детская линия и молодежная линия Paul X. В 2000 году королева Елизавета II присвоила Полу Смиту рыцарский титул. Модельер был приглашенным дизайнером на выставке Pitti Uomo во Флоренции в январе 2017 года.

Первый бутик Paul Smith в России был открыт в партнерстве с Bosco di Ciliegi в 2006 году в московском универмаге ГУМ. Позже в Москве и Санкт-Петербурге появилось еще три магазина бренда. Осенью 2018 года британский дизайнер Пол Смит вдохновился зданием московского цирка на проспекте Вернандского и выпустил модель костюма A Suit to Travel in (немнущиеся вещи для путешественников) с принтом, изображающим интерьер цирка, на подкладке.

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