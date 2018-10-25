Отставку главы североосетинского Минздрава назвали праздником для врачей

Министра здравоохранения Северной Осетии Михаила Ратманова поздравили с последним днем работы в должности. Об этом сообщает агентство «Федерал Пресс» в четверг, 25 октября.

Об отставке Ратманова заявили сенатор Арсен Фадзаев и депутат Роберт Кочиев на заседании республиканского парламента. «Для многих врачей Осетии этот день станет праздником», — сказал с сарказмом (уточнение корреспондента «Федерал Пресс» — прим. «Ленты.ру») Фадзаев.

Другой депутат парламента, Гарий Кучиев, попросил коллег не считать «уход Ратманова своей заслугой».

Министр, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас не последний день его работы в должности. Причина отставки чиновника не называется.

Ратманов занял пост главы Минздрава Северной Осетии летом 2016 года. «Федерал Пресс» напоминает, что министра неоднократно критиковали представители власти за кадровые решения и оптимизацию работы медучреждений.

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