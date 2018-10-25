В Кремле с юмором отнеслись к «прослушке» Трампа российскими спецслужбами

В Кремле с юмором отнеслись к информации СМИ о том, что российские спецслужбы якобы прослушивают личный телефон президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 25 октября.

«Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности», — сказал Песков, комментируя публикацию в The New York Times.

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Ранее в четверг издание, ссылаясь на данные американской разведки, сообщило, что Китай и Россия прослушивают телефонные разговоры Дональда Трампа. Собеседники газеты утверждают, что иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих целях информацию, которую они узнают из личных разговоров президента.

В марте прошлого года сообщалось, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп и его штаб несколько раз становились объектами слежки спецслужб.

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