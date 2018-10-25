Россотрудничество обсудит развитие связей между Россией и Францией

Развитие общественных связей между Россией и Францией станет темой двустороннего форума, который открывается в четверг в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. В рамках мероприятия будут подведены предварительные итоги Перекрестного Года русского и французского языков и литературы, а также рассмотрены программы в других областях сотрудничества между двумя странами, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что темами серии круглых столов станут перспективы обменов в сфере образования и науки, молодежное сотрудничество, развитие межмуниципальных и межрегиональных связей, а также обсуждение роли, которую играют в российско-французском сотрудничестве театр, кинематограф и музеи.

Участниками пленарных заседаний станут руководители форума гражданских обществ «Трианонский диалог», Французской академии, Государственного Эрмитажа, федерального агентства Россотрудничество. Среди модераторов пленарных заседаний и тематических конференций — писатели, ученые, парламентарии двух стран.

Сотрудничество гражданских обществ двух стран получило новый импульс после встречи в Версале в мае 2017 года президентов России и Франции. Одним из итогов встречи стало рождение нового формата взаимодействия, получившего название «Трианонскй диалог», в координационный совет которого вошли видные общественные деятели двух стран.