В Москве пара пыталась продать нигерийку за два миллиона рублей

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку продать гражданку иностранного государства за два миллиона рублей. Об этом в четверг, 25 октября, сообщается на сайте Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, задержаны два человека — мужчина и женщина. Они пытались провести сделку по продаже иностранки в одном из кафе в районе Берсеневского переулка.

В отношении них дело возбуждено по статье «Торговля людьми с перемещением через государственную границу».

По данным РИА Новости, женщина является гражданкой Нигерии, она была знакомой пары.

В марте в Москве задержали девушку, пытавшуюся продать в секс-рабство свою знакомую. По данным следствия, подозреваемая работала в сфере эскорт-услуг, за подругу она планировала выручить 1,5 миллиона рублей. Покупателей она вместе с соучастницей, которая тоже была задержана, искала через интернет.

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