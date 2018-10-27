Житель Армении попытался взорвать себя в здании правительства и погасить долги

В Армении 43-летний мужчина ворвался в здание правительства страны с гранатой в руке и попытался себя подорвать. Его обезвредили сотрудники службы безопасности, сообщает News.am.

По информации «Sputnik Армения», задержанным оказался житель города Ехегнадзора. Отмечается, что у мужчины накопились огромные долги, и, угрожая взрывом, он требовал оказать ему финансовую помощь.

В настоящий момент виновника происшествия забрали сотрудники Службы национальной безопасности Армении. На момент инцидента в здании правительства находился исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В начале октября полиция задержала водителя внедорожника Mercedes Gelandewagen, который на Васильевском спуске в Москве угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле. Отмечалось, что он требовал встречи с руководством страны.

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