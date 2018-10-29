Меркель раскритиковали за «излишнее дружелюбие» к Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель проявила излишнее дружелюбие по отношению к президенту России Владимиру Путину и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Стамбуле. Об этом говорится в материале немецкого издания Bild.

Газета разместила снимок, на которой Меркель стоит между Путиным и Эрдоганом. По мнению журналистов, канцлеру не стоило быть настолько дружелюбной с «авторитарными руководителями».

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Вице-председатель федерального собрания Гамбурга от партии «Левая» Кансу Оздемир в комментарии изданию заявила, ее тошнит от того, что Меркель пожимает «кровавую руку Эрдогана». Представитель Фонда Фридриха Науманна Дирка Кунце в свою очередь отметил, что канцлер должна не стоять рядом с Путиным, а требовать, чтобы Россия занялась восстановлением Сирии.

В мае Меркель посетила Россию с официальным визитом. Путин встретил ее на крыльце сочинской резиденции «Бочаров ручей» и вручил ей букет из кремовых роз, фрезий и других цветов в пастельных тонах.

После переговоров двух лидеров немецкий таблоид Bild выпустил статью, в которой выразил мнение, что российский президент, вручив цветы Меркель, якобы пытался подчеркнуть, что она женщина, и тем самым поставить себя в позицию сильной стороны.

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