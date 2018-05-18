Меркель приехала к Путину и перешла на русский

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, вести разговор немецкий политик начала на русском языке. Об этом в пятницу, 18 мая, в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

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«На входе в резиденцию Путина Меркель повстречала [Дмитрия] Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи. И все это по-русски», — пишет журналист.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит с Меркель ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток-2», вопросы сирийского и украинского урегулирования. Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам оба лидера дадут пресс-конференцию, уточнил он.

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