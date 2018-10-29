Rambler Group построит крупнейшую экосистему медиа и развлечений в России

Rambler Group построит крупнейшую в России экосистему медиа и развлечений, которая объединит онлайн-кинотеатр Okko, крупнейшую в России сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино», а также digital-медиахолдинг Rambler&Co, говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Данная задача утверждена управляющим комитетом Rambler Group в рамках долгосрочной стратегии развитии группы. Экосистема будет построена к 2021 году и будет предоставлять доступ к продуктам и сервисам партнеров, в число которых войдут ключевые участники таких сегментов как управление финансами, туризм, образование, еда, медицинские услуги и так далее.

По словам заместителя генерального директора Rambler Group Максима Тадевосяна, объединение активов Rambler Group в единую экосистему позволит компании получить наиболее полную информацию о клиентах и предложить им принципиально новый пользовательский опыт, который будет включать и омниканальный доступ к максимально разнообразному видеоконтенту, и персонификацию предложения для каждого конкретного клиента при помощи высокотехнологичных рекомендательных сервисов, и «сквозные» продукты для онлайн и офлайн кинотеатров.

«Все это приведет к существенному увеличению клиентской базы, повышению лояльности действующих клиентов и частоты использования ими продуктов нашей экосистемы», — резюмировал Тадевосян.

Онлайн и офлайн видеоконтент станет ядром экосистемы и одним из ключевых драйверов роста доходов группы. Кроме того, будет запущен новый продукт — ежемесячная платная подписка на экосистему, которая будет включать как определенное количество посещений офлайн-кинотеатров, так и доступ к контенту онлайн-кинотеатра.

Стратегия Rambler Group предусматривает рост количества посетителей офлайн-кинотеатров за счет синергии с другими элементами экосистемы и дальнейшего развития инфраструктуры киносети, в том числе превращения кинотеатров в развлекательные хабы, в которых пользователи получат доступ к более разнообразному контенту. Наряду с кинофильмами это будет альтернативный видеоконтент, в том числе киносериалы, театральные постановки, спортивные трансляции, а также развлекательный контент, включая гейминг и VR-контент.

Наряду с развитием он-лайн и офлайн-кинотеатров стратегия также предполагает увеличение показателей медиаактивов Rambler Group за счет увеличения объемов видеоконтента, а также создания персонифицированного контента и агрегирования региональной информации при помощи инструментов big data.

Одним из ключевых решений для достижения синергии между онлайн- и офлайн-кинотеатрами группы станет переход на единый бренд Okko. Ребрендинг начнется в 2018 году, завершится в IV квартале 2019 года и затронет все онлайн- и офлайн-носители, включая сайты, онлайн приложения, продукты, интерьеры и наружное оформление кинотеатров.

Внедрение нового бренда будет осуществляться поэтапно. Это связано с необходимостью унифицировать пользовательский опыт, который бренд Okko будет предлагать пользователям в онлайне и офлайне. Первый этап ребрендинга продлится до конца I квартала 2019 года. На этом этапе в коммуникации, связанные с офлайн-кинотеатрами, будет добавлено слово «кино», содержащее символ бренда Оkkо — букву о с тремя точками сверху.

Слово «кино» с символом бренда станет объединяющей темой для онлайн- и офлайн-кинотеатров и будет использоваться в дополнение к действующему бренду объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

Объединяющая тема с символом бренда — временное решение, которое будет использоваться на первом этапе на «легких» носителях: сайтах и приложениях объединенной киносети, билетах и другой полиграфической продукции, а также в названии «сквозных» продуктов для онлайн и офлайн-кинотеатров, включая программу лояльности.

Это позволит снизить временные и финансовые затраты на втором этапе ребрендинга, когда целевой бренд Okko будет интегрирован во все коммуникации кинотеатрального ядра экосистемы, а использование брендов «Синема Парк» и «Формула кино» будет прекращено.

Ребрендинг не затронет остальные активы Rambler Group, включая медиаплощадки, которые продолжат работать под действующими брендами.