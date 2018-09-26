«Рамблер» отпраздновал свое 22-летие спецпроектом

В среду, 26 сентября медиапортал «Рамблер» представил спецпроект, приуроченный к своему 22 дню рождения. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Из российской поисковой системы конца девяностых Рамблер вырос в один из крупнейших медиапорталов Рунета с аудиторией более 52 миллионов посетителей. К своему дню рождения мы подготовили спецпроект с цифрами и фактами о самой ценной части портала — наших пользователях», — отмечается в пресс-релизе.

В «Рамблере» также уточнили, что, помимо официальных фактов, посетитель спецпроекта сможет узнать о ранее неизвестных вещах: к примеру, чем увлекаются пользователи, где они живут, как проводят свой день и многое другое.

За прошедший год «Рамблер» «переосмыслил» медийные проекты и запустил новые тематические вертикали.

«Новая "Почта" стала удобнее и быстрей, что пользователи сервиса подтверждают в своих отзывах. Запущенный всего год назад проект "Игры" вырос из подборки бесплатных онлайн-игр в популярную медийную вертикаль. Проект "Рамблер/кино", запущенный в конце лета 2018 года, уже стал значимым источником информации для всех поклонников этого искусства, а "Рамблер/финансы" в считанные часы после релиза ворвался в тройку самых популярных сайтов рунета в нише деловых СМИ по данным Mediascope», — рассказывают в компании.

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