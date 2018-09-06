«Рамблер» запустил «Рамблер/кино»

Портал «Рамблер» запустил новую медиа-вертикаль «Кино». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В вертикали будет агрегирован весь актуальный контент о теле- и киноиндустрии – новости, статьи, рецензии, трейлеры, видео, кадры со съемок фильмов и передач, тематические тесты и викторины.

Помимо тематического контента, пользователи портала смогут ознакомиться с афишей киносеансов, выбрать и купить билеты на подходящий сеанс.

«Рамблер/кино – один из примеров синергии между медийным и кинотеатральным бизнесом, которые являются стратегическими направлениями для Rambler Group. Мы рассчитываем, что проект станет лидером в своей нише. Исходя из нашего опыта и анализа аудитории, мы уверены, что уже в краткосрочной перспективе аудитория проекта превысит 10 миллионов посетителей», — заместитель исполнительного директора по медиа Rambler&Co Виктор Саксон.

Интерфейс новой медиа-вертикали выполнен в едином дизайне с запущенными ранее медиа-проектами портала «Рамблер», управление вертикалью осуществляется командой «Рамблер/медиа».

«Рамблер/медиа» позволяет пользователям читать новости по наиболее интересной для них тематике, а нишевым рекламодателям – получить необходимую им аудиторию в том контекстном окружении, к которому они привыкли, и показывать свои рекламные сообщения с максимальной эффективностью. За год существования вертикалей количество посетителей выросло на 47 процентов. Увеличилось количество просмотров — 4,25 миллиарда против 3,14 миллиарда за аналогичный период предыдущего года. Мобильная аудитория выросла с 39 процентов до 55 процентов.

Rambler.ru — один из крупнейших мультимедийных порталов России. Аудитория ресурса более 52 миллионов посетителей в месяц. Портал объединяет популярные тематические медиа, поисковый и почтовый сервисы.

